La modelo dijo que la presentadora la dejó de seguir en Instagram para comenzar a seguir a su ex-marido

Redacción- ¡Una nueva polémica para la presentadora del Chinamo! Todo comenzó cuando Melissa Mora le mandó un audio al youtuber Diego Bravo, en donde expresaba que Keyla Sánchez era una hipócrita.

La modelo dijo en el audio que Keyla la dejó de seguir en Instagram para comenzar a seguir a su ex-marido, ante esto, Keyla le mandó un mensaje aclarando todo el asunto a Mora.

“Hola Melissa cómo estas, espero que todo súper bien. Este mensaje es para aclararte y sacarte la idea (si en algún momento la tienes) que yo con su ex pareja JAMÁS he tenido ni un solo contacto, nunca le he hablado, conocido, mucho menos salido. No quiero algún problema o malentendido, mucho menos en este tema por favor, yo estoy actualmente muy muy tranquila. Y si te llegaron esos cuentos de todo corazón te digo que son mentira, yo prefiero evitar y por eso la razón de mi mensaje. Sobra decir que mejor lo borro para que la gente no piense cosas que jamás son y ni llegarán a suceder. Que estes bien muchas bendiciones”, le escribió Keyla.

Mora subió el pantallazó de la conversación a sus historias de Instagram y enseñó donde Keyla la dejó de seguir con las siguientes palabras: «Dejó de seguirme obviamente porque no tiene cara.. Mejor así no tener gente hipócrita».

Ayer Mora hizo un en vivo aclarando que lo de la presentadora y su ex-esposo fue hace 2 meses y que eso ya pasó, en determinado momento le molestó, pero ya no.