Meneses es clave en el cuadro caribeño

Redacción – El lateral izquierdo del Santos, Christopher Meneses, asegura estar feliz con su gran nivel en el club guapileño, pero reconoce su inmenso cariño por La Liga, por lo que la semifinal le ha generado gran cantidad de sentimientos al futbolista.

Meneses enfrentará por tercera ocasión a La Liga en la primera división, ya que gran parte de su carrera la hizo en el Equipo de su Gente. Eso sí, esta semifinal de vuelta será su primera vez con afición rojinegra.

Su salida del León se dio el 30 de junio del 2020, luego de que se le venciera su contrato y la directiva manuda decidiera no extender más su ligamen por su bajo nivel.

En sus días con Alajuelense se dio el lujo de ganar cuatro títulos y disputar más de 150 partidos. Tras su adiós del León se marchó a Cariari Pococí en la segunda división.

Ese paso por la categoría de plata le sirvió al futbolista a replantear su carrera y además, ayudó a mejorar su calidad de vida, ya que las críticas lo dejaron de atormentar.

Un pequeño sector del liguismo le tiraba con todo al lateral, que junto a su familia tuvo que soportar insultos y demás situaciones incomodas que tuvo que vivir.

Pese a ello, Meneses no guarda rencores. Llegar al Santos ha sido un renacer para el futbolista de 31 años, que viste de rojiblanco desde el torneo pasado y en el semestre suma 1956 minutos en 21 partidos. Esa constancia habla muy bien de su gran nivel.

Estar en el cuadro santista ha sido muy bueno para Meneses, que con su rodaje es clave en el plantel liderado por Erick Rodríguez, que ganó 3-2 la ida y llegarán con una leve ventaja al Estadio Alejandro Morera Soto, que volverá recibir al lateral izquierdo.

«Desde el torneo anterior me he sentido bastante bien, se ha notado un mejor rendimiento en cada partido, eso ha causado una mayor confianza y el apoyo que me ha dado el cuerpo técnico y los compañeros, gracias a Dios se ve reflejado en cancha.

Cuando llegué a Santos me propuse jugar una semifinal y venía hacer una diferencia, porque no ponerle la primera estrella a la camisa del Santos de Guápiles. Para nadie es un secreto que La Liga fue mi casa muchos años, obviamente es un sentimiento bonito y ya me tocó ir dos veces anteriores, ahora será la primera vez con afición.

Lo más importante es el respeto que le tengo a la afición y la institución que prevalece, obviamente le tendré un siempre un cariño inmenso a Liga Deportiva Alajuelense. Si celebraría un gol, pero no lo sería de forma efusiva, sería algo muy reservado», afirmó Meneses.

La vuelta de la semifinal se realizará este domingo 5 de diciembre a las 4:00 pm en La Catedral, que estará a un 30% de su capacidad para el duelo.