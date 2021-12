Carboni acusó a Castillo de serle infiel a su esposo con Mauricio Hoffman

Redacción- El pasado 30 de noviembre, la bella presentadora, Montserrat del Castillo, hizo una publicación en su cuenta de Instagram, celebrando su aniversario de bodas con marido, sin embargo, Nicole Carboni salió afirmando que la modelo era infiel, a lo cual Castillo no se quedó callada y le respondió que era una vagabunda.

Carboni, es conocida por generar polémica en su página de Facebook, pero ahora, realizó una acusación muy fuerte hacia la presentadora, debido a que, aseguró que Castillo le era infiel al esposo con su compañero, Mauricio Hoffman. «Al parecer infielHoffman y CirugíasCastillo tienen algo en común y es que no respetan a sus parejas e hijos», escribió Carboni en la publicación que tiempo después eliminó.

Castillo, decidió responderle con todo a Carboni, y subió una foto a su cuenta de Instagram abrazada a su esposo cuando estaba embarazada y escribió que a la rubia se le terminó de caer la educación, lo dama y la elegancia.

«Y de michi no tengo mucho que decir … se le desbordó la educación lo dama y la elegancia, creo que suficiente tiene ya con la vida que lleva. Hay que ser muy vagabunda y no tener nada de temor por Dios . Hasta me asombra que una mamá se preste a denigrar a otra y encima mintiendo con lo peligroso que es hablar …», afirmó Castillo.

Además, aseguró que ella hizo esa publicación para defenderse a sí misma, sino que, para respaldar a su familia y aclarar todo.

«Y entiendan esto lo hago no por defenderme a mi sino por respaldar a mi familia , y por aclarar las cosas. La que está en este medio soy yo , y le he puesto el pecho a todo y mucho me resbala. Pero mi familia no lo entiende y ver a una madre llorar eso no se vale . A ud mami le quiero decir gracias por el ejemplo de ser una mujer valiente esforzada trabajadora que nunca pide nada que no depende de nadie para ser alguien o tener algo . Gracias por la escasez por qué hoy no me dejan quitar mis pies de la tierra gracias !!! Desde niña mi abuela y ud me enseñaron el amor y el temor de Dios y esa es mi corona hoy» finalizó la pelinegra.