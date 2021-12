¡Mucho cuidado! Al menos 1.700 personas han sido víctimas de timos callejeros en 2021

• Engaños ocurren en vía pública, parques, comercios o en establecimientos concurridos.

Redacción- ¡Tenga mucho cuidado! En lo que va de este 2021, las autoridades reportan que, al menos, unas 1700 personas han sido víctimas de timos callejeros.

Así lo explicaron el el fiscal de la Unidad de Trámite Rápido del I Circuito Judicial de San José, Ángelo Cerdas Rojas, y Yorkssan Carvajal Aguilar, jefe de la Sección del Fraudes del OIJ en el programa radial del Ministerio Público, Frecuencia MP.

Este tipo de delincuencia, ocurre frente a frente y en la vía pública, en parques, en las afueras de comercios o frente a establecimientos concurridos.

El cambio de una fracción de lotería premiada, una supuesta venta de oro, el cobro de un cheque o, incluso, la oferta para trabajar en un comercio; estos son los ganchos con los que timadores callejeros engañaron y afectaron a, al menos, 1.700 personas, solo entre enero y lo que llevamos de diciembre del 2021.

Expertos revelaron que, en la mayoría de los casos, las víctimas son personas jóvenes, entre 16 y 25 años, quienes responden al llamado de una persona que por lo general tiene apariencia de adulta mayor y dice estar lejos de su lugar de residencia, no saber leer ni escribir o ser extranjero y estar en condición migratoria irregular; esas y otras versiones son utilizadas para ganarse la confianza de la persona ofendida.

El funcionario del OIJ apuntó que esta escena hace que la víctima, desconociendo que se trata de un engaño, confíe y acepte ayudar al timador a realizar un nuevo trámite; con lo que también entrega una pertenencia, ya sea un celular, billetera, un reloj o incluso mascotas.

El resultado es que, cuando no ubica el sitio que le indicaron para hacer la gestión, regresa al lugar, pero ya ni la persona adulta mayor ni su cómplice están ahí.

“El método implica actuación de parte de las personas timadoras, quienes son sumamente hábiles, no solo tienen un buen verbo, sino que su habilidad de actuación es notoria”, explicó el fiscal, quien llamó a evitar creer este tipo de versiones, pese a que una segunda persona supuestamente las valide.

El fiscal Cerdas enfatizó en que no se debe interactuar con personas que piden este tipo de supuestas ayudas; “en ese momento tenemos que pensar: ¿por qué me buscan a mí si soy un desconocido y no buscan un oficial o alguna autoridad”, subrayó. Además, ambos expertos llamaron a no entregar pertenencia a desconocidos, en ninguna circunstancia.

Si, lamentablemente, alguien es víctima de un timo de este tipo, lo correcto es que recurra cuanto antes a la oficina del Organismo de Investigación Judicial más cercana o se presente ante una delegación de la Fuerza Pública.