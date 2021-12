Octavos iniciarán en febrero del 2022

Redacción – ¡Navas volverá al Bernabéu! PSG enfrentará en octavos de final de la Champions League al Real Madrid, luego de que se sorteo se repitiera por causa de un error en el Software, que utiliza la UEFA.

Los blancos quedaron emparejados en un duelo, que promete grandes emociones ante el PSG de Lionel Messi y compañía, que buscarán la hazaña ante el club más ganador de la prestigiosa competencia del viejo continente.

Este duelo entre parisinos y madridistas tendrá su ida el 15 de febrero del 2022 en el Parque de los Príncipes en la capital francesa y el 8 de marzo tendrá su segundo episodio en el Estadio Santiago Bernabéu, donde volverá Navas.

Además, este enfrentamiento podría marcar la vuelta de Sergio Ramos al estadio donde es leyenda, ya que a pesar de no haber jugado en el PSG, el zaguero de 35 años ya está en la recta final de su recuperación y estaría listo para esos cotejos.

Esta llave es la más atractiva de todo el sorteo, que también dejó duelos interesantes como duelos entre Inter de Milán vs Liverpool, Atlético de Madrid vs Manchester United y Villarreal vs Juventus. Sin dudas, que los octavos de final prometen grandes momentos.