Salvatierra firmó con Sporting tras dejar Alajuelense

Redacción – El recordado ex-jugador de Alajuelense, Christian Oviedo, afirma que le duele muchísimo la salida de José Salvatierra de La Liga, ya que es un gran liguista.

Oviedo lamentó decisión de la directiva rojinegra de no renovarle más su ligamen a Salvatierra, que al salir de Alajuelense firmó por cinco torneos cortos con Sporting FC.

Su debut con el primer equipo se dio un 7 de abril del 2010 y durante once años, Salvatierra siempre dejó la vida por colores del León, donde se sacrificó y esforzó al 100% cada vez que veía minutos, lo cuál reconoce la afición liguista.

Incluso, en sus inicios en ocasiones se quedaba sin dinero y con tal de ir a entrenar, se iba caminando desde Santa Ana hasta el Morera Soto, con el fin de no quedar mal y así ir en busca de sus sueños, lo cuál Oviedo recuerda a la perfección.

Durante su estancia en el conjunto rojinegro, el número 6 registró 265 partidos, 11 goles, 6 títulos nacionales y una Liga Concacaf durante 24 torneos cortos.

Christian Oviedo conversó con AMPrensa.com y afirma que le duele cuando se toman ese tipo de decisiones en Alajuelense, ya que sacaron a un hombre de la casa rojinegra.

«Me duele muchísimo la salida de Salvatierra, porque es un gran liguista. Sé las condiciones de jugador que tiene, toda la vida con Alajuelense, salió de liga menor, llora, vive los colores y los siente, me duele por él. Para mí, no lo tratan de buena manera, para mí tenía que seguir en la institución. Es un hombre de la casa y me duele cuando toman estas actitudes, que lo sacan.

Es un jugador que tiene que retirarse en la institución, tiene toda la vida en La Liga, desde liga menor y desde que caminaba desde Santa Ana hasta el estadio para entrenar me acuerdo, sé que a uno se le termina un ciclo pero Salvatierra le puede dar a Alajuelense mucho más, es un caballo para entrenar, me duele muchísimo pero le deseo lo mejor en su nueva etapa», afirmó Christian Oviedo a AMPrensa.com.

A sus 49 años, Oviedo lidera el proyecto de la Asociación Deportiva Santa Rosa, que actualmente milita en LINAFA. Incluso, el recordado número 5 vive en esta zona pampera.