Sequeira ha tenido una complicada temporada en España

Redacción – El joven portero costarricense, Patrick Sequeira, levanta la mano en la Tricolor y desea convencer a Luis Fernando Suárez para volver a la Selección Nacional.

Sequeira es uno de los arqueros con más proyección a sus 22 años, gracias a su enorme calidad y reflejos que lo han hecho convertirse en un arquero confiable en el Real Unión Club de la Primera División RFEF de España (tercera categoría ibérica).

Pese a sus grandes condiciones, en la presente temporada solo ha disputado un partido por Copa del Rey, donde le encajaron dos goles. Este duelo que jugó fue en la eliminación de su club del prestigioso torneo español a manos del Palencia Cristo.

La falta de minutos debe a una lesión que lo aquejó, lo cuál le ha impedido estar de lleno con su equipo, por lo que no es casualidad su suplencia en la categoría de bronce. Con su imponente 1,91 metros cuenta con condiciones innatas para brillar.

Es por ello, que Sequeira reconoce que no ha jugado mucho esta campaña, ya que en la anterior cuando estuvo con el Celta de Vigo B era fijo en la portería, por lo que trabaja para volver a vivir esos grandes momentos.

Patrick fue convocado para el microciclo de La Sele de este 13 al 18 de diciembre y afirma que llega con la mentalidad de ganarse un puesto en el cuadro patrio liderado por Luis Fernando Suárez, a quién desea demostrarle que tiene lo suficiente para ser llamado.

«En la temporada no he jugado mucho, pero sabiendo que siempre trabajo bien y me mantengo en forma, creo que estoy bastante preparado para la situación que venga. Yo siempre que voy algún lugar es a competir por un puesto y nunca me relajo, creo que es una parte importante y al menos acá en la selección, es eso y levantar la mano para decirle a Luis Fernando Suárez que acá estoy, creo que esta semana va ser importante para demostrar eso. Nuestra selección está muy segura en la portería, hay porteros de calidad, pero nos toca esperar con paciencia, mantener la humildad y levantar la mano para que sepa el profe que puede contar conmigo», afirmó Patrick Sequeira.

La escuadra del costarricense ocupa la quinta posición de su sector de la Primera RFEF con 26 puntos en 16 jornadas. En el mismo batalla con equipos como Deportivo La Coruña, Cultural Leones, Celta B, CD Badajoz, Unionistas Salamanca y otros más.