Casos han aumentado considerablemente en los últimos días

Redacción- Pep Guardiola pide a aficionados llevar mascarilla a los estadios para evitar cierres y volver a jugar sin el apoyo de los seguidores en la Premier League.

Los casos por Covid-19 han venido en aumento en los últimos días en los países europeos, donde incluso los equipos de fútbol han presentado bajas por contagios dentro del plantel.

Ante dicha situación el reconocido entrenador de fútbol, Pep Guardiola, alzó la voz para que los seguidores de la Premier League hagan uso correcto de las mascarillas a la hora de asistir al estadio.

Donde dejó ver su gran molestia con las personas que asisten a los reductos deportivos sin mascarilla, pues ponen en peligro la salud de las demás personas que si siguen los protocolos.

Pues el técnico del Manchester City no quiere volver las gradas de los estadios vacías a causa de la pandemia porque pretende que los seguidores escuchen su llamado para evitar dicha situación.

Sinceramente, no querría volver a eso. No sabes lo diferente que es jugar con gente o sin ella. Pero los casos aumentan en todo el mundo, no sólo en el Reino Unido. Y esas personas van a los estadios y pueden contagiar a otros espectadores porque la gente no lleva mascarillas.

Deberían ir vacunados, llevar vacuna de refuerzo si se les pide, desinfectarse manos, distancia social y las mascarillas. Así, el fútbol puede seguir adelante. Tenemos que intentarlo porque, de lo contrario, podrían llegar las restricciones«

El aumento de contagios se reparten entre las variantes delta y ómicron, siendo esta ultima la que ha elevado la curva de forma pronunciada en los últimos días.

Cabe resaltar que desde el inicio de la pandemia, el Reino Unido ha contabilizado más de 147.000 fallecimientos como consecuencia directa del Covid-19, números que han causado gran alarma dentro de la población.