Redacción- ¡Es oficial! Por segundo año consecutivo, el reconocido cantante, Bad Bunny, obtiene el título del artista más reproducido en Spotify a nivel mundial.

Según detalló el medio de comunicación latercera.com, el día de hoy, Spotify reveló las canciones y artistas más escuchados del todo el 2021. El tradicional ranking que elabora cada fin de año la plataforma de música por streaming más popular del planeta, funciona como uno de los mejores barómetros para calibrar las tendencias y éxitos de la temporada que termina.

El cantante puertorriqueño tuvo más de 9.100 millones de streams este año según detalla la compañía en su informe. La cantante estadounidense, Taylor Swift, obtuvo el segundo lugar de la lista, seguida por grandes artistas como BTS, Drake y Justin Bieber.

