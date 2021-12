Cuadro rojinegro volvió a ser eliminado por su acérrimo rival en La Catedral

Redacción- El primer equipo de la Liga Deportiva Alajuelense terminó siendo la vergüenza para toda la institución en el cierre del presente 2021.

Así queda demostrado luego de que la escuadra rojinegra consiguiera los cetros nacionales a nivel Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Mismos que levantaron durante el fin de semana que recién termina, lo que generó gran felicidad en los seguidores del León.

Copas que se suman a la obtenida por el equipo femenino erizo hace unas semanas con victoria ante el Saprissa y sellando de esa forma un torneo histórico puesto que se mantuvieron invictas de principio a fin.

No obstante, la prueba definitiva se dio la tarde – noche de ayer domingo en la final de la segunda ronda contra el Monstruo para aspirar a disputar el título del Apertura 2021 contra Herediano.

Examen que terminaron reprobando ante la mirada de sus propios aficionados que se hicieron presentes en las graderías del estadio Morera Soto para respaldar a su equipo.

Pero toda esa energía positiva que le intentaron impregnar a sus futbolistas no les sirvió de nada puesto que La Liga terminó eliminada del certamen por un marcador global de 2-1.

Resultado que fue justamente el que se presentó en el partido de ida cuando los morados hicieron respetar su localía para adelantarse en la serie.

Golpe que terminó siendo definitivo en la muerte súbita, puesto que el segundo duelo finalizó con un empate a cero goles.

Lo que termina por dejar eliminado al León y así se despiden del 2021 con cero copas del primer equipo masculino en el fútbol nacional.

Situación distinta a lo que ocurrió a principios del presente 2021 con la final de la Liga Concacaf, encuentro único que los manudos resolvieron justamente ante los morados.

Título que les permitió ganar confianza y poner al liguismo a soñar con una larga hegemonía sobre su enconado rival.

Lea también: Mauricio Vargas se despide de La Liga y sería nuevo arquero del Herediano

Pero esa copa fue la única y última alegría que tuvieron los erizos en el año debido a que posteriormente se vino la eliminación en Concachampios, perder el invicto y ser eliminados en semifinales por Saprissa en el Clausura 2021.

Además de que luego tuvieron un gran traspié ante el Guastatoya en la actual Liga Concacaf y ahora volver a ser eliminados por los tibaseños en La Catedral.

Resumen año manudo