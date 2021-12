Fonseca cuestiona método para fichar de los capitalinos

Redacción – El respetado ex-jugador nacional, Rolando Fonseca, crítica proyecto deportivo del Sporting FC, debido que considera que si no tienen identidad, no tienen nada pese a que cuentan con el dinero y recursos para poder desarrollarse.

Fonseca señala que uno de los clubes sin identidad del fútbol tico es Sporting, ya que a pesar de ser de la capital parece no tener jugadores en sus ligas menores y por eso se refuerzan con futbolistas de diferentes instituciones de la máxima categoría.

Los josefinos han reforzado su planilla con Christopher Meneses, José Salvatierra, Jonathan Martínez, Giovanni Clunie, Yostin Salinas y Bryan López.

De estos refuerzos, dos provienen de Santos de Guápiles, dos de Jicaral, uno de Saprissa y otro de Alajuelense. Es por ello, que el amigo del gol señala que los capitalinos toman jugadores de todos lados, por la falta de una buena cantera de la institución.

Rolando Fonseca es comentarista y analista en Teletica Radio, donde dejó claro que Sporting FC es un equipo sin identidad en la división de honor.

«¿Equipos sin identidad? Sporting FC, lo que hizo ahorita fue agarrar jugadores de todos lados, agarraron dos de Santos de Guápiles. Por eso digo que en los proyectos usted puede tener plata y puede tener de todo, pero si no tienes identidad, no tienes nada. Sporting en San José increíblemente ha tenido que salir a contratar, no tienen nadie en su liga menor yo creo», afirmó Fonseca en Teletica Radio.

La escuadra liderada por el argentino José Giacone se alista para debutar en el Clausura 2022 el próximo 12 de enero, donde recibirán a Liga Deportiva Alajuelense.