Manudos solo han ganado un título nacional en ocho años

Redacción – El respetado ex-jugador nacional, Rolando Fonseca, le tiró con todo a La Liga tras su nuevo fracaso en el fútbol tico y señala que continúan haciendo papelones por causa del camerino que está podrido.

Para el amigo del gol, Alajuelense no se pudo levantar psicológicamente desde el campeonato pasado, cuando fueron líderes y quedaron eliminados en semifinales ante Saprissa, que históricamente tiene una enorme hegemonía contra los rojinegros.

Desde ese episodio, La Liga no es la misma desde la óptica del máximo goleador en la historia de los Clásicos Nacionales, por lo que es una voz autorizada para hablar de los males que aquejan a un León, que carece de identidad en su nómina.

Lea también: Pipo González desea quedarse en el León para darle el próximo torneo la 31 al liguismo

Fonseca fue más allá y señala que los liguistas estaban advertidos que podría volver a sufrir un fracaso, debido a la antecedentes, aún así se vio un Alajuelense solvente en la fase regular, pero a la hora de dar el paso de calidad caen de mala forma.

Fiel a su estilo crítico, Rolando Fonseca es comentarista en Teletica Radio y señala que ese camerino rojinegro está podrido, debido a diferentes episodios y alcahueterías de Agustín Lleida, al cuál achaca como uno de los responsables directos del papelón erizo.

«Pero esta Liga no se volvió a levantar, desde el cachetazo que le pegaron en la semifinal del torneo pasado, de ahí no se levantó psicológicamente. No me pueden decir, que el liguista no estaba advertido y por eso me extraña cuando veo comportamiento de La Liga en las 22 fechas y por eso me extraña cuando llegan a estas instancias.

Si hay algo es que, el camerino de La Liga está podrido y por eso se fracasa. ¿Cómo se pudre un camerino? Realmente con lo que dijo Luis Marín, cuando los jugadores te dicen que es lo que no quieren y cuando tienes un gerente deportivo tan alcahueta, que solo escucha al jugador y los complace, no tienen capacidad para aguantar 25 minutos en un vídeo, pero si tienen para jugar dos horas de pool.

Entonces si se fracasa, se fracasa cuando dejan cosas a la libre. Un verdadero camerino gana campeonatos, una planilla de alto costo las puedes tener con nombres rimbombantes, pero ya no te dan, tal es el caso de Bryan Ruiz y Celso Borges que ya no dan, ya no te dio», afirmó Rolando Fonseca en Teletica Radio.