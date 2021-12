Ruiz cumple con un rol diferente en Alajuelense

Redacción – El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, aclara que no tiene problemas con Bryan Ruiz y destaca su enorme compromiso con la camiseta rojinegra.

Ante la ola de críticas y rumores injustificados en redes sociales, Rudé aclara que no tiene ningún tipo de problemas con el Capi, que desde la llegada del ibérico ha tenido que cumplir con un rol totalmente distinto en el plantel.

Ruiz ha carecido de protagonismo en el certamen, ya que desde el debut del español en la fecha 13 no ha podido jugar un compromiso completo, debido que lo cuidan más y además, en su puesto Aarón Suárez está haciendo un gran trabajo.

Pese a la poca constancia, Bryan suma 783 minutos en 19 juegos. Rudé dejó saber su enorme respeto hacia el volante de 36 años, ya que por sus valores como persona y como jugador lo hacen ser especial con respecto al resto de futbolistas rojinegros.

Todo eso demuestra que en Alajuelense todo es paz y así esfumar rumores infundados, debido que solo jugar un minuto en la ida ante Saprissa dejó un enorme malestar en el liguismo que lo consideró como una falta de respeto hacia el Capi.

Tras esa escena que generó polémica en el primer round de la final de segunda fase, Albert Rudé destacó compromiso de Bryan Ruiz y dice que no tiene nada contra el 10.

«Todas las opiniones y las críticas yo las respeto, escucho y no tengo problemas en eso, yo siento que el respeto es una cosa muy diferente y en mis valores como yo personalmente entiendo el respeto, entonces yo respeto muchísimo a Bryan Ruiz y creo que se lo demuestro cada día, porque además él se hace respetar por como es como persona y jugador, la disposición que él tenía en la ida para salir en ese momento ayudar al equipo era de 100, así demostró su compromiso como el gran jugador y gran persona que es, yo no lo entendí así y creo que ni él tampoco, como una falta de respeto, si no que más bien como una ayuda al compromiso que tenemos todos con sacar esto adelante», afirmó Rudé.

Los manudos entrenaron este sábado en el Morera Soto y así terminar de afinar detalles de cara a la vuelta de final este 12 de diciembre a las 5:00 pm.