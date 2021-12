Rudé señala que el fútbol no se puede deshumanizar

Redacción – El entrenador de Alajuelense, Albert Rudé, critica a los manudos tras invasión a la gramilla del Morera Soto, la cuál califica como una pena y de paso, señala que está dolido por ver niños llorando, luego de lo sucedido.

Un grupo de seguidores de La 12, barra brava de La Liga, tomó la fuerza en sus manos e invadieron la gramilla de la Catedral tras el pitazo final, que dejó fuera a los rojinegros de la definición por el título.

La locura se dio por un aparente reclamo a Johan Venegas, que estaba en un palco del Morera Soto y al parecer fue atacado por seguidores rojinegros, lo cuál generó que todo se descontrolara, ya que hasta tuvo que llegar la Fuerza Pública. Lea también: Seguidores del León explotan y piden la cabeza del mexicano Daniel Arreola Esta situación con el «Cachetón» causó que todo se volviera un caos dentro de la cancha. Incluso, los problemas se dieron con familiares de jugadores y de paso, miembros de La 12 se empezaron a golpear entre ellos. Además, Bryan Ruiz se encaró con varios aficionados, causando momentos de terror, pero gracias a la rápida acción policial se detuvo la locura entre los seguidores.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y se refirió a los lamentables hechos suscitados en La Catedral, lo cuál califica como una pena e incluso dijo porque ingresó a la cancha a ver que estaba pasando.

«Lo que ha pasado, pues lo valoro con mucha pena, es una pena y estoy dolido por ver niños llorando entrando al camerino asustados, para mí esto es deshumanizado y no se puede deshumanizar el deporte, cualquiera.

No se puede deshumanizar, somos personas y todos queremos resultados y ser campeones, cuando se consiguen estamos felices y cuando no se consiguen estamos apenados, estamos con dolor y yo lo comparto al 100 por 100, pero hay cosas que son injustificables y son cosas que no se deberían repetir.

Salí porque vi que había invasión de cancha y un poco de descontrol, intentar asegurarme que la familia estaba bien, porque en ese momento era la prioridad tras el caos que se generó», afirmó Rudé.