Los manudos buscarán sacar la serie en casa

Redacción- Albert Rudé resta importancia a las criticas hacia el «juego feo» del León y afirma que todo es un proceso.

Los manudos siguen sin convencer con su estilo de juego en la etapa final del campeonato, lo cual se le fue cuestionado al estratega manudo tras salir derrotados de La Cueva del Monstruo en el primer juego de la final.

Pues, muchos consideran que al tener la quer es considerada como la mejor planilla del país hombre por hombre los resultados y el estilo de juego no es lo que se espera por parte de los manudos.

Ante los cuestionamientos el timonel rojinegro aclaró que todo es parte de un proceso, en el cual se encuentran trabajando para optimizarlo y que sus pupilos muestren su mejor versión en la cancha.

Además, hizo hincapié en que el se siente satisfecho con el compromiso disputado, donde a pesar de tener factores en contra supieron controlar el partido para sacar un resultado favorecedor a pesar de la derrota.

«Esto se trata de un proceso yo llevo aquí unos dos meses de trabajo quizás un poquito más y esto se trata de un proceso yo creo que el equipo ha hecho muchos buenos partidos, el equipo ha rendido de una gran forma.

Creo que hoy ha venido a jugar aquí de una forma que a mí me deja muy satisfecho teniendo un jugador menos durante 45 minutos intentando defender con el balón para no tirarnos tan atrás y no sufrir tanto para tener tramos de poder defender con el balón.

Fuera de casa en una final y con un hombre menos yo creo que hemos planteado un partido que se ha sabido lo que queríamos y hemos conseguido ese gol que nos ha permitido tener ese gol de poder tener un resultado a cero en casa», afirmó Albert Rudé

De esta manera Albert Rudé no acepta críticas hacia sus pupilos y asegura que todo es parte de un proceso donde buscarán dar la mejor versión del equipo para la obtención de objetivos planteados.

Alajuelense recibirá el domingo a las 6:00 pm en el Alejandro Morera Soto a los morados, donde los manudos buscarán darle vuelta al marcador para hacerse del pase a la gran final y luchar por la copa de campeón.