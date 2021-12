Redacción- Saprissa y Santos de Guápiles conocieron este miércoles su rumbo en la próxima Concachampions.

Debido a que esta tarde se llevó a cabo el sorteo de la mayor competición de clubes de la Concacaf. Misma en la que estarán presentes solo dos escuadras nacionales, pero que tras la rifa la situación no parece nada sencilla.

El Monstruo se reencontrará con un viejo conocido como es Puman de la UNAM en México. Club que tuvo uno de los mejores cierres de campaña en la recién concluida Liga MX.

Por su parte, los guapileños fueron emparejados con el New York City, conjunto que es el campeón de la MLS. Gracias a que el pasado sábado se impusieron en una final de partido único y en territorio visitante.

Newly minted @MLS Cup Champions 🇺🇸 @NYCFC and 🇨🇷 @ADSantosOficial clash in the Round of 16 of #SCCL22 pic.twitter.com/lT4vJ3m9h4

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 15, 2021