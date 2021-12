El presentador se encontraba en el programa cuando Keyla le dijo toda su opinión sobre su nuevo «look»

Redacción- Este martes se estrenó el episodio #25 de El Podcast de Keyla y Naty, titulado «Que bañazo!!!», en donde tocaron diversos temas, pero lo que más resaltó fue que Keyla decidió decirle a Yiyo la verdad sobre su nuevo «look».

Al parecer, el presentador se encontraba en el estudio mientras Keyla y Naty grababan el nuevo episodio, y sin pelos en la lengua, la bella empresaria decidió decirle a Yiyo que con ese pelo se ve muy «bañazo».

«Yo le voy a tirar a mi amigo Yiyo aquí viéndolo a los ojos, porque yo si se lo digo en la cara.. Yo no voy a andar ahí con rodeos.. A mi ese pelo que anda ahorita lo veo muy bañazo, a mí no me gusta. Conste es por trabajo, es por brete, que tiene que grabar, todo eso lo entiendo, pero yo se lo digo a los ojos, no me gusta verlo con el pelo largo», expresó Keyla.

Además, dijo que Yiyo estaba en su «mejor versión», por excepción de ese pelo.

«Se lo corta usted o se lo corto yo.. Yiyo «rasta» que bañazo», dijo Keyla.

Naty le empezó a decir entre risas que parecía un «pirulino» y que no podía recibir el año así. El presentador no dijo si se lo iba a cortar o no.