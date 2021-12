Redacción- El costarricense Marvin Loría consiguió la noche de este sábado el pase hacia la final de la MLS junto con sus compañeros del Portland Timbers.

Conjunto que logró imponerse en la final de la conferencia oeste por marcador de 2-0 ante el Real Salt Lake.

Resultado con el que clasifican hacia la definición por el título de la liga gringa, debido a que la disputa ante el equipo de Utah fue a partido único.

Por lo que el cuadro que terminara dejándose los tres puntos estaría adjudicándose la copa del sector oeste del país.

Mientras que la conferencia este definirá hasta mañana domingo a su representante entre el Philadelphia Union y New York City.

Loría tuvo la confianza del entrenador Giovanni Savarese, quien colocó al nacional entre los once futbolistas titulares.

Honor en el que se mantuvo hasta el minuto 80 del tiempo acumulado, cuando salió de variante para darle espacio a su compañero Diego Valeri.

Altura del partido en la que ya Portland iba ganando por 2-0 en los cartones gracias a los tantos de Felipe Mora al minuto 5 y Santiago Moreno al 61.

We are the 2021 @MLS Western Conference Champs!!!! 🏆 #RCTID | #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/PeRGiRRGn3

— Portland Timbers (@TimbersFC) December 5, 2021