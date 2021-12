Personas «invierten» en las pirámides y, cuando cae, pierden grandes sumas de dinero

Miles de miembros lo perdieron todo con Pietra Verdi

Redacción – Posiblemente usted ha escuchado sobre Pietra Verdi en los últimos días, una «red de inversiones» bajo el modelo piramidal que cayó recientemente, lo que ha afectado a miles de personas alrededor del mundo. Por eso, un economista explica y advierte los riesgos de este tipo de «pirámides» que se han vuelto populares con el paso de los años.

Pietra Verdi ofrecía condiciones atractivas para quienes participaran, pues no obligaba a las personas a afiliarse a otras o «unirse a su equipo».

El experto, Jorge Benavides, sugiere evitar este tipo de modelos debido a los riesgos que se corren al ingresar a ellos y que cada vez son más.

«Son más de 5 mil personas que se quedan sin sus ahorros de toda una vida con el anuncio de Pietra Verdi, dinero que no podrán recuperar. Debe tomarse en cuenta que en estos sistemas piramidales quienes ingresan son quienes más riesgo corren de perder sus recursos» dijo el economista.

Los sistemas piramidales tomaron fuerza en Costa Rica desde 2019 e incluso antes. Poco a poco, se han ido popularizando, así como las conocidas «nubes», cuya modalidad consistía en dar una cuota, pero se recuperaba hasta que más personas participaran.

Esto también provocó que muchas personas perdieran el dinero invertido, pues nunca vieron reflejado el retorno.

«La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y otras instituciones han advertido de los riesgos y el aumento en este tipo de estafas; sin embargo, el Ministerio Público sigue sin actuar», añadió Benavides.

Benavides agrega que muchas personas se endeudan con préstamos «gota a gota», venden sus bienes y buscan dinero por diferentes mecanismos para poder «invertir» en una pirámide.

«Este tipo de negocios es peligroso por varios motivos. Número uno, el hecho de que la persona, a la hora de reclutar más personas, se convierte en parte de la estafa. Pasa de ser víctima, a ser parte. Esa persona que reclutó a otras, puede ser demandada civil y penalmente. Número dos, por ambición, la gente es capaz no solo de hipotecan o prendan una propiedad, sino que la venden y meten la ganancia para tener un rendimiento más grande. Número tres, el desconocimiento de que no solo creen en el negocio, sino que creen que les pueden devolver la plata. No se educan financiera ni legalmente», explicó el experto a AMPrensa.com.

Agregó que en junio del 2021, la SUGEF remitió 50 denuncias por aparentes estafas mediante plataformas similares.

«Hay que insistir en que, si una persona invierte su dinero en plataformas que no son reguladas por entidades financieras oficiales, no pueden presentar un reclamo, es decir, el dinero no se recupera. Por eso es que no pueden generarse falsas expectativas en torno a esto», explicó.

Por otro lado, Benavides descarta que los inversionistas del programa recuperen su dinero en los supuestos 180 días establecidos, pues actualmente existe una investigación penal en Brasil contra esta empresa llamada Pietra Verdi.