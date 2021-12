«Certified Lover Boy» fue uno de los álbumes más vendidos este 2021

Redacción- El día de ayer, se dio a conocer la noticia de que el cantante canadiense, Drake, decidió retirar sus dos nominaciones de los premios Grammy 2022 por diversos desacuerdos por parte del artista.

A lo largo de su carrera, el canadiense ha recibido 49 nominaciones de los premios Grammy y en total ha ganado 4. Este año, Drake, fue nominado a la categoría de mejor álbum por «Certified Lover Boy» y mejor interpretación de rap por su canción «Way 2 Sexy».

Las fuentes aseguraron que la decisión de retirarse de estos premios, fue 100% del rapero y su equipo, y aunque todavía no han dado declaraciones exactas del por qué tomaron esta decisión, en el pasado, el artista ya se ha mostrado en disgusto con estas nominaciones.

El canadiense ha expresado públicamente su desacuerdo con estos estas nominaciones y en varios ocasiones ha tomado la decisión de no asistir a los premios.

En el año 2017, el cantante recibió el Grammy a Mejor Canción Rap y Mejor Interpretación de Rap por su tema «Hotline Bling», sin embargo, este mismo cuestionó que no entendía el por qué lo habían nominado a rap, cuando su tema no era canción de rap.

«Hotline Bling no es una canción de rap..Tal vez porque he rapeado en el pasado o porque soy negro, no puedo entender por qué», dijo en el año 2017 el cantante en una entrevista de radio.

En el año 2019 lo volvió a hacer, lo invitaron a cantar durante la ceremonia y él rechazó la invitación, sin embargo, no se quedó callado y cuando recibió el premio a la Mejor Canción de Rap por «God’s Plan», dio un discurso sobre su opinión de los premios

“Este es un negocio en el que a veces depende de un grupo de personas que tal vez no entiendan lo que un niño de raza mixta de Canadá tiene que decir o una chica española de Nueva York o un hermano de Houston…Pero el punto es que ya has ganado si tienes gente que canta tus canciones palabra por palabra, no necesitas esto aquí», expresó en el 2019.

La ceremonia de uno de los premios más importantes de la industria de la música, se llevará a cabo en los Los Ángeles el próximo 31 de enero.