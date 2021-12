Maralee asegura que Tristan estuvo con ella mientras mantenía una relación amorosa con Khloe Kardashian

Redacción- Un nuevo escándalo envuelve al clan Kardashian, y es que, un fuerte rumor, afirma, que una vez, el basquetbolista Tristan Thompson engañó a Khloe Kardashian, y ahora espera a su tercer hijo con su entrenadora personal.

El jugador de la NBA, ya tiene un gran historial de infidelidades, y es que, hace 3 años, antes de que Khloe diera a luz a su hija True, el futbolista le fue infiel a la socialité con la ex-mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, meses después, surgieron rumores de más infidelidades por parte de Thompson, sin embargo, Khloe siempre lo perdono.

El medio de comunicación británico, Daily Mail, obtuvo acceso a documentos judiciales y reveló que su entrenadora personal Maralee Nichols, demandó al deportista en una corte de Houston, Texas, reclamando la paternidad del basquetbolista y la pensión alimenticia de hijo. Maralee de 31 años, asegura que su bebé fue concebido en marzo del presente año, mientras Tristan y Khloe mantenían una relación amorosa.

Mientras Khloe celebraba públicamente el cumpleaños #30 de Thompson, él tenía relaciones sexuales con Maralee, y es que, el jugador aceptó que mantuvo relaciones íntimas con su entrenadora en un hotel de Houston.

“Los que están destinados a ser, son, los que pasan por todo, los que están diseñados para destrozarlos y salen más fuertes que antes. Gracias por demostrarme todo lo que dijiste que harías para ser el padre que eres”, había escrito Kardashian en una publicación celebrando el cumpleaños de Tristan.

En los documentos de la demanda, Tristan detalla su noche la joven de 31 años.

“Cuando llegamos a mi habitación de hotel, inmediatamente tuvimos relaciones sexuales. Ella inició el contacto sexual y nunca se opuso a que tuviéramos relaciones sexuales. Estaba muy despierta y consciente y no mostraba ningún signo de que fuera más que una participación involuntaria en nuestra actividad sexual.. No bebimos en mi habitación de hotel y no estabamos borrachos. Después de que tuvimos relaciones sexuales, la demandante me preguntó específicamente si podía pasar la noche conmigo, porque era ‘mi cumpleaños especial’, como ella lo llamaba”, se lee en la declaración del basquetbolista.

Sin embargo, Thompson asegura que solo tuvo un encuentro amoroso con la demandante, a lo cual, los abogados de ella, desmienten esa versión, y afirman que su clienta y el atleta mantuvieron una relación intimas cinco meses antes del día de su cumpleaños, incluso después de quedar embarazada.