Redacción- Marco Ureña sigue con paso firme en el fútbol australiano al ser pieza inamovible de las formaciones de su equipo.

El delantero costarricense Marco Ureña se ha convertido en pieza inamovible de su equipos en la A-League de Australia, donde en cada juego da lo mejor de sí para defender la camiseta de su escuadra.

Para el juego de esta jornada, el atacante de 31 años fue parte del once estelar con el que el Central Coast Mariners visitó al Macarthus FC en la tercera jornada.

Sin embargo, el juego no le sonrió a Ureña y compañia pues cayeron derrotados por la mínima con una anotación en propia puerta a los 45 minutos del enfrentamiento.

Pese al resultado obtenido, el costarricense destacó durante todo el partido con su gran velocidad para buscar ir al frente en busca del gol, lo cual fue reconocido por el cuerpo técnico y compañeros del equipo.

Pese a ello, el esfuerzo del nacional no fue suficiente para que la escuadra sacara puntos de la casa de su rival, por lo que el Central Coast Mariners continua como noveno en la clasificación.

Cabe resaltar que en este inicio de la temporada, el oriundo de Palmichal de Acosta suma un gol y una asistencia en cuatro partidos disputados, donde ha dejado un grato sabor de boca por su calidad y esfuerzo dentro del terreno de juego.

Por lo que con su gran ritmo de juego alza la mano para ser tomado en cuenta en La Sele, pues cada vez que ha vestido la camiseta patria ha dado lo mejor de sí para el bienestar del equipo de los ticos.

Not our day today. We re-group for our return home against Sydney FC. #CCMFC pic.twitter.com/0Vlg0rDU9N

— Central Coast Mariners (@CCMariners) December 5, 2021