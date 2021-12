«Chente» tuvo cuatro hijos, aunque Alejandra Fernández en realidad no es hija biológica pero fue adoptada por él y su esposa hace muchos años

Redacción- El fallecimiento de uno de los más grandes íconos de la música mexicana, Vicente Fernández, termina por dejar una gran fortuna que será repartida entre sus cuatro hijos.

Situación que en apariencia había determinado el gran artista de las rancheras aún cuando se encontraba con vida.

Por lo que el patrimonio que se estima en unos 25 millones de dólares ya estaría fragmentado entre los tres hombres y la única mujer hijos de «Chente».

Aunque la mayoría del capital quedaría en manos de Gerardo Fernández, el segundo de los hijos del histórico cantante azteca.

Lo que fue revelado por la periodista Olga Wornat en su libro El último rey, mismo que es una biografía no autorizada del ícono de las rancheras.

“El heredero es Gerardo Fernández, el hijo del medio, que es ambicioso, que tiene relaciones turbias, que fue capaz de robarle a su padre, a su hermano, a Juan Gabriel. Él se va a quedar con todo el imperio de Vicente Fernández. Gerardo es quien maneja el dinero de esa gran dinastía”, expresó en una entrevista el reconocido periodista mexicano Julio Astillero.

No obstante, en una entrevista realizada a «el charro de Huentitán» también confesó que dentro de sus herederos se encontraba su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor.

«Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro», detalló en aquella oportunidad.

La millonaria posición que se ha ganado “Chente” ha sido gracias a su participación en una gran cantidad de películas, conciertos, así como un catálogo con más de 50 discos.