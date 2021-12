Redacción- El pasado 12 de diciembre, un hombre se hizo viral, por salvarle la vida a un mono practicándole respiración boca a boca.

Desde su carro, el hombre vio al monito caerse de un árbol y no dudo en ayudarlo, le salvó la vida realizando reanimación cardiopulmonar.

Como se puede ver en el video, este le dio un masaje cardíaco a base de palmaditas en el pecho, y luego le realizó el boca a boca, proceso que repite varias veces hasta que el animal recuperó el conocimiento.

Estos incidentes ocurrieron en la ciudad de Perambalur en el estado indio de Tamil Nadu. Según informes de los medios locales, el hombre llamado Prabhu.

A 38-year-old man from #Perambalur tried to resuscitate a wounded monkey by breathing into its mouth. @NewIndianXpress @xpresstn #humanitywithheart pic.twitter.com/iRMTNkl8Pn

