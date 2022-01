Sigue los pasos de los flamantes ganadores del Powerball de California y Wisconsin que el pasado miércoles 5 de enero de 2022, cambiaron su vida para siempre con un premio mayor de 632,6 millones de dólares.

Ambos boletos coincidieron con los seis números del sorteo de Powerball que fueron 6, 14, 25, 33, 46 y PB 17. ¡A pesar de haberse hecho rogar (¡hasta 40 sorteos consecutivos!), este premio mayor se ha posicionado como el séptimo más grande en la historia de Powerball!

Este viernes, 21 de enero, el Mega Millions de Estados Unidos ofrece 376 millones de dólares, ¡el premio más grande del mundo!

Más recientemente, en enero de 2021, la lotería Mega Millions entregó un premio mayor de 1,05 mil millones de dólares. ¡Este increíble premio mayor es el segundo premio más grande de Mega Millions y el tercer premio más grande en la historia de las loterías!

Ya te perdiste el Powerball, ¡descubre a continuación cómo participar por los 238 mil millones de colones del Mega Millions!

Así es como funciona:

Abre una cuenta en TheLotter Ingresa a la página de la lotería Mega Millions Elije 5 números principales y un número adicional “Mega Ball” ¡Listo, Todo el proceso no te llevará más de unos minutos!

Los representantes locales en Estados Unidos adquirirán el boleto legítimo en tu nombre y lo escanearán en tu cuenta personal antes del sorteo.

¡Cuando ganes serás notificado por correo electrónico o SMS y recibirás tu dinero al completo, 100% sin comisiones! Si has ganado premios menores a 200.000 dólares, el dinero se depositará directamente en tu cuenta bancaria. Si fuiste el afortunado ganador del premio mayor del Mega Millions, recibirás tu boleto para que cobres tus premios en persona. En este caso, la empresa correrá con todos los gastos para que viajes a retirar tu premio ¡y tú no tendrás que preocuparte por nada!

Si debido a la situación actual el ganador no puede viajar de inmediato, las loterías americanas esperan hasta un año para que el usuario cobre su premio. Además, en caso de ser necesario, el cliente puede transferir el boleto a un familiar que sí tenga la posibilidad de trasladarse a los Estados Unidos.

Es seguro jugar la lotería online?

A TheLotter é um serviço independente de mensageiros para a compra de bilhetes de loteria oficiais. Todos os bilhetes são comprados em nome do jogador, digitalizados e carregados na sua conta privada, garantindo que o cliente é sempre o único proprietário dos seus bilhetes e que ninguém mais possa reclamar o prêmio! Além disso, a empresa garante a devolução do dinheiro da primeira compra, caso o usuário não fique satisfeito com o serviço.

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter soube construir uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de 100 milhões de dólares pagos a cerca de 6 milhões ganhadores do mundo todo, incluindo Equador, Colômbia, Brasil, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque e Espanha, entre outros.

¡Participa en el próximo sorteo!

Ya cayeron los 632,6 millones de dólares del Powerball, ¡pero aún puedes ganar los 376 millones de dólares del Mega Millions! No te pierdas el próximo sorteo del viernes 21 de enero por la noche y ¡comienza el año con un premio multimillonario!

