Lleida no se preocupa por supuesta falta de identidad en La Liga

Redacción – Ante la ola de críticas, el gerente deportivo del León, Agustín Lleida, se defiende y cree que los jóvenes son los que le dan identidad al plantel de Alajuelense.

Lleida considera que «cachorros» como Jossimar Alcocer son los que fortalecen cada vez el liguismo, ya que en el caso del volante de 17 ya cuenta con siete años en las filas erizas, lo cuál demuestra que ya tiene un arraigo propio por la institución.

Además, otros jóvenes como Aarón Suárez, que llegó procedente del Saprissa a los 17 años ya ha demostrado su enamoramiento por los colores del León, gracias a que vivió por dos años y medio en la residencia eriza en el CAR.

Todos esos factores son complementados por dos veteranos liguistas, como lo son Bryan Ruiz y Pipo González, que tomaron la estafeta de referentes de riñón rojinegro, luego de que se diera el adiós de José Salvatierra, que dejó el club tras 11 años en sus filas.

Precisamente, esa salida de Salvatierra le valió muchas críticas a Lleida, ya que muchos liguistas consideraban como ídolo al lateral derecho, que a pesar de haber sido muy golpeado por las lesiones, siempre dejó la vida por La Liga ganando 7 títulos.

Agustín Lleida habló en conferencia de prensa y señala que conforme pase el tiempo más identidad habrá en el León, ya que llegarán más cachorros formados en el CAR.

«Sobre la identidad, creo que la identidad la van a dar los jóvenes que vienen de abajo, jugadores como Jossimar Alcocer llevan siete años en la institución, jugadores como Aarón Suárez que vienen de otro lado, vivieron dos años y medio en la residencia dentro del CAR, luego hay jugadores arriba como Bryan Ruiz y Pipo González, que se encargan también de representar ese liguismo.

Obviamente que cuando más pasa el tiempo más identidad van a tener en la planilla de la primera división, porque habrán más jugadores salidos del CAR. Sin embargo, no es algo que me preocupe porque como digo, si alguien viene a los entrenamientos cualquier día ve que están llenos de jóvenes, que lloraban hace un mes cuando salió campeón la Sub-20 de Alajuelense, entonces no es algo que me preocupe, es algo que me tiene tranquilo, porque sé que vamos en buena línea con eso», afirmó Lleida.