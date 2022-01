Johan Venegas marcó el único gol rojinegro

Redacción – Alajuelense festejar tras noquear de un fuerte golpe al Guadalupe FC del Rey Paté, que sucumbió en el Estadio Nacional con el 1-0 del León.

Los manudos presentaron como gran novedad la titularidad de Bryan Samir Félix, joven volante hondureño de 19 años, que se convirtió en el catracho número 14 en debutar con la camiseta rojinegra en 102 años de historia.

Guadalupe no entró bien al partido, ya que se toparon un Alajuelense motivado y con la clara misión de ganar a como diera lugar, por lo que sobre 7 minutos vieron como Johan Venegas apareció para poner el 1-0 del León.

¡Buena combinación en Alajuelense para marcar el primer el gol de la tarde!⚽️💥

Venegas aprovechó un rebote de Luis Torres tras un remate de Aarón Suárez, para solo llegar a empujar el balón y así festejar el ¡GOOOL! rojinegro para adelantar a La Liga.

Esa anotación del «Cachetón» le dio mayor confianza a La Liga, que aprovechó la desesperación de Guadalupe para manejar mejor el balón dentro de la cancha.

Paté Centeno no dejó de girarle instrucciones a sus jugadores, ya que consideraba que no estaban cumpliendo como esperaba y por eso, no dejó de gritar desde su banco.

Los guadalupanos acataron las órdenes y tuvieron como principal arma en ataque a Andrés Gómez, que fue un dolor de cabeza para Ian Lawrence, que al minuto 22, tuvo que emplearse a fondo para evitar un gol del josefino tras una gran acción individual.

¡Paté está a nada de meterse a jugar!😅

Pese a esa acción de Gómez, Guadalupe no tuvo claridad al ataque pese a la gran posesión, lo cuál aprovechó Bryan Félix con un gran robo de balón, que deparó un remate raso del joven hondureño, que vio como Luis Torres le tapó su tiro sobre el minuto 28.

Tras esa acción, Jossimar Alcocer y Johan Venegas, tocaron la puerta de Torres, pero no lograron capitalizar sus chances, por lo que se fueron al descanso ganando 1-0.

En la etapa complementaria, Alajuelense mantuvo la presión sobre los guadalupanos, que ejecutaron un buen bloque defensivo para tratar de apaciguar al rival.

Sobre el minuto 63, los manudos causaron terror en la zaga guadalupana, luego de que Celso Borges estrellara un potente cabezazo en el horizontal del marco josefino.

Cambio Materiales San Miguel

J. Alcócer & I. Smith

F. Góndola & Y. López

Albert Rudé no estaba contento con el trabajo de sus muchachos y empezó a mover sus fichas, dando así chance de debutar a Yael López y el panameño Freddy Góndola.

La Liga siguió insistiendo y al minuto 76, Johan Venegas sacó un potente cabezazo picado, que tapó de forma extraordinaria Luis Torres para así ahogarle el grito de gol.

Los rojinegros sumaron más de 20 acciones a gol, pero la mala definición les pasó la factura y al minuto 89, Miguel Ajú se agigantó en su portería al tapar de forma sensacional un potente remate de Jossimar Pemberton, que vio como arquero erizo brilló.

Pese a sufrir en el tramo final, los manudos se dejaron la victoria con cifras de 1-0 para así obtener su primer triunfo en el Clausura 2022.