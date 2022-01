Manudos golearon por 4-0 a Guanacasteca

Redacción – El entrenador español del León, Albert Rudé, afirma que el estilo de juego de Alajuelense se base en someter al rival con la posesión del balón para así poder materializar sin problemas las opciones que se presenten en ofensiva.

Rudé señala que no es solo tener la pelota por tenerla, ya que se busca desequilibrar con goles y no solo controlar el esférico por puro gusto, debido que es esa no es la mentalidad del León, que no tuvo piedad de Guanacasteca tras golear por 4-0.

Ese resultado habla del poderío liguista, que con goles del panameño Freddy Góndola, Jurguens Montenegro y un fabuloso doblete de Doryan Rodríguez arrollaron a la ADG.

Conforme pasan las semanas, el plantel liderado por Rudé se ve más suelto y con mayor conocimiento del modelo de juego que implementa el estratega ibérico.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y señala que en Alajuelense tienen el balón con un propósito, ya que la finalidad es hacer el mayor daño posible.

«Queremos someter al rival en base a la posesión del balón, pero esta posesión tiene que ser para desequilibrar con goles, es decir nosotros no entendemos la posesión con tener el balón, si no que tener el balón por un propósito y el propósito es crear ocasiones y materializarlas, hemos estado trabajando en la materialización de las acciones.

Desde centro, llegadas por dentro y llegas por fuera, diagonales y todos los tipos, intentando mejorar todos los tipos, intentando mejorar ese punto y decir, que si tengo ciertas ocasiones vamos a intentar tener un alto porcentaje de acierto y ante Guanacasteca ha sido así, nos vamos contentos porque hemos cerrado el partido con mucha más tranquilidad», afirmó Albert Rudé.

Los manudos son líderes del certamen, tras dos cosechar dos victorias en misma cantidad de duelos disputados, lo cuál refleja el buen inicio del Equipo de su Gente.