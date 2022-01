Martínez confía en ser clave en la Tricolor

Redacción – El volante de la Tricolor, Alonso Martínez, tiene claro la responsabilidad que tienen en la Selección Nacional y por eso señala que deben ir a morir a estos tres próximos partidos eliminatorios, debido que todo o nada en la Octagonal de Concacaf.

Martínez llegó al país este pasado domingo procedente de Bélgica, donde juega con el Lommel SK de la segunda división, donde apenas el 21 de enero debutó jugando un total de 27 minutos en la amarga derrota por 2-0 de su club.

A pesar de la poca adaptación que tiene en suelo belga, Luis Fernando Suárez confía en las cualidades del oriundo de Isla Chira, que pondrá a disposición del país todo su talento, velocidad y buen trato de la pelota dentro de la cancha.

Esas cualidades fueron claves para que se diera el regreso de Martínez, que no era convocado a un compromiso de la Tricolor desde la Copa Oro 2021, es decir que julio no juega un partido. En los duelos de septiembre de la octagonal no fue convocado.

Mientras, que para los duelos de octubre y noviembre no pudo estar por una lesión. Pese a ese poco recorrido en la Selección Nacional, Alonso ha mostrado carácter y buen nivel, lo que le valió para estar en los duelos ante Panamá, México y Jamaica.

Alonso Martínez habló en su arribo al país y afirma que estar en La Sele es una oportunidad que todo jugador quiere, lo cuál demuestra su compromiso con el país.

«Creo que es una oportunidad que todo jugador quiere, ahora estamos acá y voy hacer lo máximo para ganarme un puesto. Muy feliz de estar en la Selección Nacional, tenemos que ir a morir a estos tres partidos, es todo o nada, hay que morir en la cancha. Espero ganarme un puesto y hacerlo de la mejor manera, esperemos que también se den los goles, que lo que a uno como jugador lo hace muy feliz», afirmó Alonso Martínez.

A sus 23 años, Martínez buscará cumplir con una notable labor y por ello, a partir de este lunes 24 de enero se concentrará de lleno con el cuadro patrio.