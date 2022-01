Antes de morir, Diego Verdaguer dedicó su última canción a Amanda Miguel

Redacción- El cantante argentino naturalizado mexicano Diego Verdaguer falleció este pasado jueves 27 de enero en Los Ángeles. En apariencia, falleció por consecuencias del virus covid-19, del cual se contagió en diciembre.

La también cantante, Amanda Miguel, compartió un mensaje en Instagram de despedida para su esposo Verdaguer. La pareja llevaba junta desde 1975.

«Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días.

Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre»

Unas horas antes de su muerte, el argentino Diego Verdaguer le dedicó un tuit a la cantante Amanda Miguel, su esposa hasta el final de sus días. Se trata de la canción «La Ladrona».

«¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón», fue el mensaje lanzado desde la cuenta del cantante antes de morir.