Redacción- Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, no solo se reunieron para la épica película de «Spider-Man: No Way Home«, hace unos días, los volvimos a ver a todos en pantalla en una entrevista del medio Deadline, donde revelaron nuevos detalles de la película.

Unas de las partes que más se hizo viral, fue en donde Andrew Garfield admitió que estaba esperando la confirmación de Tobey en la película.

«Solo estaba esperando para ver si Tobey lo iba a hacer, y si Tobey lo iba a hacer entonces dije «Bueno no tengo otra opción». ¿Sabes? Seguiría a Tobey al fin del mundo», dijo Garfield.

Asimismo, Tobey confesó que para él al inició fue incómodo volver, sin embargo, inmediatamente se le quitó, porque lo vio como una bendición.

“Fue incómodo y luego, es una tontería. También tiene una especie de poder, en el sentido de que me devuelve a ese personaje (…) Hay tanta afinidad por este personaje, significa tanto para tanta gente, que una vez que desaparece esa sensación de tontería, de estar metido en licra, dices: ‘Guau. Esto es genial. Es una responsabilidad, pero también una bendición, como algo que tengo que hacer y por lo que estoy agradecido», expresó.

Por otro lado, Tom Hollando, dijo que para que él esto había un sentimiento único y sintió mucha emoción de poder trabajar con los otros arácnidos.

“Tenía la sensación, como actor, de que esta era la última vez que podía ponerme el traje, así que gran parte de esa emoción vino del hecho de decir adiós, que es uno de los temas más importantes de esta película (…) Pero esta película también fue como una celebración de tres generaciones de cine. A veces nos metíamos en estas escenas increíblemente emocionantes (…) Me decía a mí mismo: ‘Guau. Mira mi vida. Mira lo que me ha pasado. Estoy trabajando con Tobey Maguire y Andrew Garfield y estamos contando esta historia”.

Al 10 de enero «Spider-Man: No Way Home» recaudó más $1.536 millones de dólares.