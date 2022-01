Ruiz ha sido duramente criticado por la afición tica

Redacción – El asistente técnico de La Sele, John Jairo Bodmer, sale en defensa de Bryan Ruiz y afirma que sin ritmo le ha aportado muchísimo al cuadro patrio.

Bodmer es de los hombres de confianza de Luis Fernando Suárez y por eso tiene toda la autoridad para referirse de la actualidad del Capi, que no goza de muchos minutos con Alajuelense, lo cuál ha hecho que también perdiera protagonismo con La Sele.

Pese a esa falta de regularidad del número 10 patrio, el timonel del elenco patrio todavía sigue tomando en cuenta al volante de 36 años, que a su alrededor tiene muchos críticos, que le piden hacerse a un lado y darle el espacio a un joven.

Ante todo lo que dice de Ruiz, el asistente tricolor afirma que en el cuerpo técnico patrio sabe lo que les puede aportar el mediocampista, quién tiene una gran capacidad de entender el juego y aportar dentro de la cancha, lo cuál lo hace todo su referente.

John Jairo Bodmer habló con la prensa deportiva y afirma que Bryan Ruiz aporta en labores de ofensiva y defensiva, pese a que muchos fanáticos piensan que no aporta.

«El tema puntual de Bryan Ruiz, lamento profundamente que Bryan no tenga continuidad en su equipo y tuvo más participación a fin del 2021, pero desde mi opinión lo lamento, porque yo sé lo que nos aporta y nos puede aportar a nivel Selección Nacional, una cosa es jugar a nivel de clubes y otra jugar una eliminatoria a un Mundial.

Sé complemente con total convicción, de lo que aporta Bryan Ruiz, no solo de lo que se habla a nivel externo del liderazgo que puede generar, yo no hablo del liderazgo, yo hablo su capacidad de ejecución, su capacidad de entender el juego y su capacidad de aportar, sobre todo que no vamos a tapar el solo con una mano. Sobre todo con la fase ofensiva con pelota y en la defensiva, aunque muchos piensen que no aporta, también aporta muchísimo.

Podrá no ser el más agresivo del equipo, pero hay otros que pueden cumplir esa función de agresividad, Bryan desde la defensa posicional ha ganado muchos balones, ha cortado balones y con recorridos bien hechos en la fase ofensiva hace acosos, que el rival se apresure y cometa errores. Entonces, pueda que no recupere muchos balones en el uno contra uno, pero hay muchos que ha provocado que se recuperen. Lamento que no tenga más ritmo, sin ritmo nos ha aportado muchísimo», dijo John Jairo Bodmer.

No hay dudas, que la presencia del volante será fundamental en el crucial duelo ante Panamá del próximo 27 de enero en el Estadio Nacional.