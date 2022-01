Redacción- El defensor Aubrey David aparece en la lista de jugadores con más minutos disputados en todo el mundo durante el recién concluido 2021.

Particularidad que dio a conocer el Centro Internacional de Estudios Deportivos o también conocido como CIES Football Observatory, organización fundada en la ciudad de Neuchâtel en Suiza.

Compañía que pone al zaguero central del Monstruo como el quinto futbolista que más minutos disputó durante el año pasado.

Gracias a que el trinitense acumuló un total de 5847 minutos en 67 encuentros que disputó en total, esto contabilizando los efectuados con el equipo tibaseño y con el representativo mayor de su país.

Cifra que lo coloca como el único jugador que milita en el balompié centroamericano que aparece dentro del top 10.

Aspecto que reafirma la confianza que tienen dentro del equipo morado en el jugador caribeño de 31 años de edad.

Mientras que también deja en claro que David tuvo un año en el que estuvo totalmente alejado de las lesiones, por lo que fue inamovible tanto en su selección como con Saprissa.

Esta estadística es la segunda buena noticia para el futbolista polifuncional, debido a que el pasado lunes recibió un premio como el jugador trinitario del año otorgado por la federación de dicho país.

… and the podium of outfield footballers who played the most official game minutes in 2⃣0⃣2⃣1⃣ is…

🥇 @junior_alonso4 (@Atletico & 🇵🇾)

🥈 #GiovanniDiLorenzo (@sscnapoli & 🇮🇹)

🥉 @rubendias (@ManCity & 🇵🇹)

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/x68oYrboqT

— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 4, 2022