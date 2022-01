Festival es de los más prestigiosos del mundo

Redacción – La Unión Abangares Marching Band UAMB requiere ayuda de toda la población costarricense para poder asistir a un prestigioso festival que se realizará en Virginia, Estados Unidos del 17 al 24 de julio del 2023, donde representarán a Costa Rica.

Este evento es considerado como «El Mundial de la Música», gracias a que participan bandas de Europa, Asia y América, por lo que solo las mejores agrupaciones estarán y que hayan tomado en cuenta a la banda del cantón es algo sensacional.

Dicha organización musical se compone por un total de 120 integrantes, quienes serán los encargados de llevar el sabor guanacasteco a ese lugar. Además, cuenta con el grupo folclórico llamado «Linaje» y las denominadas «guardias de color».

Las principales preocupaciones de Franklin Vázquez, director de la banda abangareña, son las visas de ingreso a la Unión Americana para los integrantes y además, poder adquirir instrumentos musicales, el cuál tienen un precio cercano de ₡60 millones.

En los últimos meses, los dirigentes de esta agrupación han buscado ayuda en la Municipalidad de Abangares, pero no han topado con suerte, por lo que han optado por pedir un nuevo «S.O.S» para ver si instituciones públicas o privadas se acercan a ellos.

Este pase que se ganaron los guanacastecos es motivo de orgullo, ya que la Banda de Zarcero también está invitada, lo cuál habla muy bien de la calidad de los abangareños, que en agosto del 2019 representaron al país en Guatemala.

«En lo personal ya había cancelado esta participación. Sin embargo, el organizador de Estados Unidos me dijo que no dejara todo botado y que diera un último intento más, eso es lo que estoy haciendo, solicitando ayuda para que los chicos tengan esa experiencia y no solamente eso, a veces la gente piensa que la música es un desperdicio o vagabundería, cuando en realidad es todo lo contrario, porque se manejan muchos valores en jóvenes del cantón y lugares aledaños a Abangares», afirmó Franklin Vázquez a AMPrensa.com.

El carisma y brillo, a la hora de tocar, hacen que Guanacaste y el país entero se enorgullezcan por sus interpretaciones. Cuando desfilan por las calles, las personas les aplauden, hacen gritos guanacastecos y los felicitan por su impecable presentación.

Si usted desea colaborar con estos jóvenes, puede comunicarse con el director de la banda, Franklin Vásquez, al 6216-2728.