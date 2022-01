Barrantes buscará ser figura del club brumoso

Redacción – A sus 38 años, Michael Barrantes no esconde su agradecimiento al Saprissa y afirma que todavía puede dar bastante al fútbol tico, por eso se mentaliza en destacar con la camiseta del Club Sport Cartaginés.

Para nadie es un secreto que Barrantes es morado de corazón, por lo que no esconde su deseo deseo de dar las gracias al Monstruo, donde no lo renovaron más pero le ofrecieron unirse al equipo de trabajo del cuerpo técnico de Iñaki Alonso.

Ángel Catalina, gerente morado, fue el que le hizo la oferta a Barrantes, que decidió declinar la misma para seguir activo en el fútbol nacional, por eso decidió salir del cuadro tibaseño y recalar en el Cartaginés, donde lo recibieron de gran forma.

Los brumosos firmaron al experimentado mediocampista por un año. La institución más longeva del país espera que Michael demuestra su extraordinaria calidad.

Michael Barrantes habló en conferencia de prensa y afirma que está agradecido con Saprissa por abrirle las puertas en otro campo, pero cree que todavía puede destacar.

«Todos saben que Saprissa me ofreció trabajar en el cuerpo técnico, lógicamente tengo muy buena relación y entonces, yo les hice saber a don Ángel Catalina, que le agradecía que me hiciera esa propuesta, pero yo iba a escuchar algunas ofertas, porque sé que puedo rendir más y brindarle más al fútbol dentro de la cancha, estoy sumamente agradecido con ellos, porque me abrieron las puertas en otro campo, donde normalmente a todos los jugadores nos suele pasar eso, pero yo creo que es lo que puedo contestar.

Ellos me abrieron la puerta y yo fui sincero con ellos, también entendieron que iba aceptar la mejor propuesta tanto como para mi persona profesionalmente o familiarmente», afirmó Michael Barrantes.

Cartaginés apunta a ser protagonista en el Clausura 2022, ya que de la mano de Geiner Segura todo el plantel se ha comprometido para poder salir campeones y así romper la sequía de 80 años que atormenta a la institución.