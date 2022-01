Barrantes firmo por un año con los brumosos

Redacción – La gratitud de Michael Barrantes con el Cartaginés es enorme y por eso no cree en maldiciones, por eso confía en ayudar al club brumoso a ganar el título para así romper una sequía de 81 años sin dar la vuelta olímpica en primera división.

Por eso el veterano volante de 37 años está comprometido con el conjunto brumoso, que intentará romper una larga racha que los atormenta, ya que desde su última obtención de un cetro en nuestro país fue en enero de 1941.

Desde entonces, solo han logrado ganar diferentes copas, además de un cetro internacional al ganar la Concacaf en 1994 ante Atlante de México. Eso les dio el chance de disputar la Copa Interamericana ante Vélez Sardfield de Argentina.

La última vez que estuvieron cerca de llenarse de gloria en el fútbol tico, fue en el Verano del 2013, donde el equipo disputó una final nacional ante Herediano, tras un torneo impecable el primer partido terminó con un resultado de 3-1 brumoso.

En el segundo choque disputado en el Rosabal Cordero, el conjunto rojiamarillo ganó en los penales dejando nuevamente a los brumosos como subcampeones.

En los torneos de Apertura de 2020 y Clausura nuevamente clasificaron a semifinales, pero esta vez quedando eliminados tanto por Saprissa como por Alajuelense respectivamente. Anterior a esos torneos pasaron más de 10 campeonatos sin clasificar.

Es por ello, que Michael Barrantes comenta que trabajarán fuertemente para colocar al Cartaginés donde merece estar, ya que para muchos los brumosos son un club grande.

La exigencia para el actual plantel blanquiazul es clasificar a como de lugar, por lo que Barrantes le mandó un mensaje claro a la afición, con el fin de que confíen.

«Lógicamente agradecerles a los aficionados, felicitar al grupo y a la institución que esta haciendo un esfuerzo muy grande para que este equipo este donde tiene que estar, fue un partido complicado pero el mensaje es claro, queremos hacer las cosas mejor de lo que se ha hecho aquí normalmente y vamos a trabajar fuerte para conseguirlo.

Todavía me falta un poco más de acondicionamiento físico, pero contento con el grupo que me recibió de buena forma; y demostrarle a la directiva que tanto confío en mí y mis compañeros que estén tranquilos y satisfechos con el trabajo. Voy a ayudar al club para conseguir los objetivos y sentirme bien dentro de la cancha y al final analizaremos todas las situaciones, pero quiero disfrutar el tiempo que me quede en el fútbol», afirmó Michael Barrantes.

Tras su salida del Monstruo, Barrantes tendrá este próximo sábado 22 de enero su primer duelo ante su antiguo club por la fecha 3 del Clausura 2022.