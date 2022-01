Volante debutaría en el torneo ante la ADG

Redacción – El talentoso volante del León, Bernald Alfaro, dejó atrás una lesión muscular en su muslo derecho y ahora desea tomar protagonismo en La Liga durante el Clausura 2022.

Alfaro volvió a los entrenamientos en el CAR rojinegro, tras superar la dolencia que lo mantuvo con trabajos diferenciados, los cuáles fueron cruciales en su recuperación.

Para el mediocampista erizo de 24 años, regresar es algo que toma con mucha seriedad, ya que es consciente que el liguismo espera mucho de él en la cancha.

Es por ello, que el futbolista erizo buscará tener un gran semestre y así demostrar que su presencia en La Liga no es por casualidad, si no que es gracias a su calidad y talento.

Incluso, su debut se podría dar el próximo fin de semana ante ADG, ya que La Liga tiene entre sus bajas por selección a Celso Borges, por lo que Bernald tomaría su puesto.

Bernald Alfaro sonríe de oreja a oreja, luego de recibir el aval para volver a los entrenamientos con La Liga y así poder volver a ver acción con los erizos.

«Una molestia que gracias a Dios la tratamos como debió y no pasó a más, por ahí, lo que me mantuve afuera fue bastante poco y entonces, bastante contento y con la seriedad del caso para volver a estar a la disposición del cuerpo técnico. Me perdí el inicio del campeonato, pero bastante feliz y sabiendo la responsabilidad que conlleva estar en Alajuelense», afirmó Alfaro.

Su debut en el campeonato se podría dar el próximo sábado 22 de enero a las 5:00 pm, cuando Alajuelense reciba a Guanacasteca en el Morera Soto.