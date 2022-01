La artista asegura que ya no será intimidada por nadie de su familia

Redacción- ¡La guerra no acaba! Según el abogado de Britney Spears, la cantante le prohibe a su hermana Jamie Lynn hablar sobre ella o tan siquiera mencionarla durante la promoción de su libro o tomará acciones legales.

Mediante una carta filtrada por el sitio web Page Six, el abogado de la artista, detalla que Jamie escribió en su libro afirmaciones engañosas sobre su hermana.

“Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus fans se sorprendieron al ver cómo la ha explotado para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”.

Asimismo, menciona sobre los abusos que recibió Britney por parte de su hermana durante 13 años, cuando estaba bajo la tutela de sus padres y que la artista ya no será intimidada por nadie de su familia.

“Tras haber estado durante trece años bajo una tutela que la despojó de sus derechos civiles y sus libertades fundamentales, Britney ya no será intimidada por su padre ni por nadie más”.

También advierten que el contenido del libro es ilegal, debido a que es sumamente difamatorio, exigen que la dejen de mencionar y no la involucren en la promoción de dicho libro, todo esto, debido a que en una entrevista promocional, Jamie aseguró que la artista la encerró en una habitación y la «amenazó con un cuchillo”.

“Explotar públicamente quejas falsas o fantásticas está mal, especialmente si están destinadas a vender libros. Es potencialmente ilegal o difamatorio..Si no lo haces o la difamas, Britney se verá obligada a considerar y emprender todas las acciones legales que considere apropiadas”.

Por su parte, Britney no se quiso quedar callada, y compartió con sus seguidores unas fuertes palabras en contra de su hermana.

“Jamie Lynn, te felicito, nena. Lograste desbloquear otro nivel de bajeza. Nunca estuve cerca de ti con un cuchillo ni tampoco se me hubiese ocurrido hacer algo así. Así que por favor, para con estas locas mentiras para los libros de Hollywood. Ahora y solo ahora sé que solo una basura podría decir cosas similares sobre mí”, escribió Britney.