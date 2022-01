Vargas señala que todo lo que dice es pura especulación

Redacción – El presidente brumoso, Leonardo Vargas, dice que Cartaginés no está negociando vuelta del cubano Marcel Hernández a las filas del plantel blanquiazul.

Vargas aclara gran cantidad de rumores alrededor del Decano del Fútbol Nacional y señala que el isleño todavía es jugador de Alajuelense, por lo que todavía no hay nada sobre el presunto regreso del atacante de 32 años.

Pese a que Marcel se ausentó en el CAR este 4 de enero, el jerarca brumoso señala que Cartaginés no está metido en negociaciones por el caribeño, que no tiene un buen ambiente con la afición liguista, que lo acusa de no aparecer en juegos importantes.

Para el mandamás del cuadro de la Vieja Metrópoli, todo lo que se habla en redes sociales y la prensa es pura especulación, debido que ellos no han hecho movimientos con la directiva eriza para llevar de regreso al isleño, que es querido en el club.

Aunque reconoce que no han valorado una vuelta de Hernández, el directivo de 61 años señala que en caso de darse algo no aceptarían la llamada «cláusula del miedo», que podría imponer Alajuelense en caso de que se dieran las cosas.

Leonardo Vargas aclaró todo lo que se dice sobre Marcel Hernández y deja claro que en el Cartaginés no han entrado en la puja por llevarse a préstamo al cubano.

«Marcel Hernández hoy es jugador de Liga Deportiva Alajuelense, hay mucha expectativa y hay mucha especulación también, hay un montón de cosas que se están tratando que eventualmente pensaría uno que serían detalles de negociaciones, que por lo menos con Cartaginés no se están dando y entonces, solo es esperar.

No lo digo ahora, no le he dicho ya desde hace un tiempo atrás, nosotros nunca pudimos solventar la salida de Marcel de nuestro equipo, si se diera la posibilidad que vuelva, yo ya no tengo ningún problema que eso se de, haríamos nuestro esfuerzo pero hasta ahí, no podemos especular más porque él es jugador de Alajuelense.

Mientra no haya una negociación o un documento firmado, no hay mucho que decir o continuar en alguna especulación. Con Marcel no hay ningún problema si se da la posibilidad en el futuro de que vuelva al Club Sport Cartaginés. No voy a decir que yo fui a negociar ni mucho menos, porque son cosas que sinceramente no se han dado», afirmó Leonardo Vargas al programa 120 minutos de Radio Monumental.

Los próximos días serán vitales para conocer en que termina la novela por Marcel Hernández, que está a la espera de saber a ciencia su futuro deportivo.