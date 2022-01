Bryan no considera como un desahogo el gol ante Panamá

Redacción – Toda Costa Rica gritó a full el gol de Bryan Ruiz ante Panamá, que significó la victoria por 1-0 ante los canaleros, que vieron al capitán patrio celebrar como loco para así agrandar su leyenda, que tendrá su capitulo final este 2022.

Ruiz confirmó que este año será su despedida del fútbol, por lo que no ve esa anotación al minuto 65 ante los vecinos del sur como un desahogo ni mucho menos, ya que para el volante jugar con Costa Rica es algo muy especial.

Pese a la ola de críticas que ha recibido por estar en la Tricolor a sus 36 años, las mismas no desvelan al número 10, que asegura que mientras el timonel de La Sele lo siga convocando, él seguirá yendo al representativo nacional, ya sea para jugar poco o mucho.

Ante los panameños calló a sus detractores con un certero remate, que se le terminó colando en la portería a Luis «Manotas» Mejías, arquero de Panamá.

Ese tanto se dio gracias a las ganas del Capi por representar al país, ya que pese a que muchos periodistas, aficionados y ex-seleccionados ya no quieren ver a Ruiz con la camiseta roja, el mediocampista todavía sigue rindiendo con creces.

Lea también: Bryan Ruiz calló a sus críticos tras vestirse de héroe para La Sele

Bryan Ruiz habló con Teletica Deportes y reveló que este 2022 es el último de su carrera, por lo que espera disfrutar poder seguir representando a Costa Rica.

«Para nada es un desahogo, para mí es lo normal estar adentro y aportar, sea adentro o fuera de la cancha, yo aquí a la Selección Nacional no vengo a ganar nada más, que dar las ganas de representar a mi país y defenderlo, mientras el que esté al mando sienta que puedo aportar, aquí voy estar.

Si alguien no quiere que esté, pues no será responsable, él responsable será quién este ahí. Mientras yo me sienta bien, aquí voy a estar. Ya estoy en lo último de mi carrera, este es mi último año, mientras el que este en la selección sienta que pueda aportar sea jugando, jugando poco o sea no jugar, aquí voy a estar.

Yo estoy aquí por el amor a Costa Rica y amor a mi país, no por lo que digan los periodistas o algunos ex-seleccionados que sinceramente solo buscan destruir, pero lo que significa para mí jugar con Costa Rica, es algo que nadie va entender», afirmó Bryan Ruiz a Teletica Deportes.

No hay dudas que la figura de Ruiz González es digna de enmarcar para toda la vida, ya que es considerado por muchos como de los mejores jugadores de campo que ha tenido Costa Rica a lo largo de su historia.