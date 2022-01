Redacción- Condiciones climatológicas muy extremas y diferentes se han vivido en Uruguay durante los últimos días.

Puesto que en los últimos días el país sudamericano tuvo que enfrentar una dura ola de calor que terminó ocasionando que se registrarán las temperaturas más altas en su historia.

No obstante, durante el pasado fin de semana todo dio un giro radical luego de que comenzaran a sufrir de fuertes lluvias en la capital charrúa.

Caída de agua que también se vio acompañada de tormentas eléctricas y a la postre causó grandes inundaciones por las calles de Montevideo.

Por lo que ahora las autoridades uruguayas decretaron alerta amarilla por el fenómeno meteorológico, mismo que ha dejado imágenes como carros flotando.

Algunos montevideanos publicaron y compartieron videos en sus redes sociales donde se muestra como el agua tapa casi el total de los vehículos en las calles y cómo algunos son arrastrados por la corriente.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), ha registrado entre 50 y 100 mililitros de agua en Montevideo y entre 50 y 120 mm en la ciudad de Canelones.

Además, medios del pequeño país de Sudamérica detallan que las precipitaciones fueron más intensas entre las 5 y las 7 a.m.

Otro dato que detallan es que hay casi 20.000 usuarios sin luz, de los cuales 9.000 corresponden a la capital.

También han logrado contabilizar un total de 250 postes caídos, además de que los bomberos reportan 200 llamados solicitando auxilio.

el departamento lindero. La mayor cantidad de agua cayó entre las 5:00 y las 7:00 de este lunes.

TEMPO | Calle La Paz, proximidades do terminal debRio Branco, em Montevidéu. As ruas da capital uruguaia se converteram em rios com a chuva extrema. Vídeo de Magali Medina via @MatiMederosURU. pic.twitter.com/CFHmzdWUHP

— MetSul.com (@metsul) January 17, 2022