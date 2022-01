Godoy es compañero de Randall Leal en la MLS

Redacción – El referente de la selección de Panamá, Aníbal Godoy, afirma que Costa Rica es el equipo que tiene que ir a buscar el resultado en el Estadio Nacional.

Godoy tiene 31 años y es uno de los capitanes del combinado canalero. Además, comparte camerino con el tico Randall Leal en el Nashville SC de la MLS.

Sus más de 100 partidos Clase A reflejan la amplia experiencia en este tipo de compromisos eliminatorios y más este contra La Sele, el cuál considera como muy importante pero eso sí, señala que Panamá están concentrados en llevar algo positivo.

La misión de los canaleros romper la hegemonía de Costa Rica, ya que nunca en la historia de las eliminatorias, Panamá ha logrado ganar en suelo nacional.

Sumado a ello, los vecinos del sur llegan viviendo un gran momento al ser cuartos con 14 unidades, mientras que la Tricolor es quinta con 9 unidades.

Aníbal Godoy le quitó presión a su país y afirma que Costa Rica es el que tiene que ir a buscar la victoria, por lo que prometen no equivocarse y por eso irán minuto a minuto.

«Este partido ante Costa Rica es tan importante como los otros partidos que hemos jugado, creo que en lo personal siempre he dicho y mis compañeros también tienen ese pensamiento que siempre hemos venido por la mayor cantidad de puntos que se juegan en cada fecha, la última veníamos por seis puntos y los sacamos gracias a Dios, por esta venimos por todos los puntos, pase lo que pase en los partidos depende de nosotros.

Si es un partido crucial e importante, pero creo que no tenemos que perder el enfoque, porque sabemos que Costa Rica es el equipo que tiene que buscar el resultado, entonces por ahí no podemos pasar lo que pasamos en la eliminatoria pasada, ya que muchos decían que nuestra clasificación estaba en Estados Unidos, pero al final estaba en Panamá contra Costa Rica y por ahí, no podemos equivocarnos en este partido, debe ir minuto a minuto para ir tratando el partido», afirmó Aníbal Godoy.

Este crucial duelo eliminatoria será este jueves 27 de enero a las 8:05 de la noche en el Estadio Nacional, que tendrá más de 15 fanáticos ticos y panameños en las gradas.