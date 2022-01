Granados es ídolo del Herediano

Redacción – El veterano volante florense, Óscar Esteban Granados, se debe apegar a una serie de instrucciones médicas para poder seguir activo en el fútbol, esto por causa de una cardiopatía que le impide disputar partidos completos y seguidos.

Granados sufre de un tipo de enfermedad que afecta al corazón, por lo que el mediocampista del Herediano de 36 años debe seguir al pie de la letra todas las recomendaciones de su cardiólogo, que fue el que le dio luz verde para seguir jugando.

En la Gran Final del pasado torneo, Óscar Esteban tenía todo listo para retirarse del deporte rey por este problema de salud, pero una insistencia de parte de Fuerza Herediana hizo que el ídolo rojiamarillo siguiera activo por seis meses más.

Hablar de Granados en Herediano es resaltar un hombre lleno de copas, ya que en su andar con la institución florense se ha dado el lujo de ganar ocho títulos nacionales, una Supercopa y una Liga Concacaf, lo cuál refleja porque le insistieron en su directiva.

Esa importante cantidad de cetros habla bien del oriundo de Cartago, que está completamente enamorado del equipo que nació grande, el cuál es el actual campeón tico.

Óscar Esteban Granados conversó con Teletica Radio y afirma que no podrá jugar partidos seguidos ni tampoco disputar 90 minutos, ya que enfrente una cardiopatía, que debe tratar con precaución para que no pase a mayores.

«Lo de la cardiopatía está. No puedo jugar partidos seguidos por restricciones de cardiólogo. El torneo pasado las primeras fechas las jugué bien, lo cuál me perjudicó, es un tema que hay que llevar con precaución. La decisión es de mi cardiólogo, él me dio la autorización de poder jugar. Pero con algunas limitaciones de tiempo. Cuando uno es jugador quiere disputar los 90 minutos, pero hay indicaciones que lo limitan», afirmó Granados en charla con Teletica Radio.

Jafet Soto fue quién convenció a Granados de continuar activo, lo cuál es considerado como un gesto bonito por el veterano volante, que el número 5 en su espalda ha representado de forma digna al Team por más de ocho años.