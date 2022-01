San Carlos apoyó suspensión del duelo

Redacción – Casos Covid-19 en Santos de Guápiles generan suspensión del duelo ante San Carlos de la fecha 1 del Clausura 2021.

El enfrentamiento entre santistas y norteños se tuvo que posponer para así convertirse en el cuarto partido que no se jugará en la jornada inaugural, debido a la ola pandémica que ha golpeado a los clubes de la división de honor y al país en general.

Según pruebas remitidas a la Comisión Médica de Unafut, Santos tiene 5 casos positivos, además presentaron una certificación donde se hace constar que 9 jugadores están asintomáticos y 4 casos con síntomas gripales, que podrían ser falsos negativos.

Ante ello, San Carlos apoyó al cuadro guapileño y también dio el aval para la suspensión del compromiso que tenían pactado.

Esta nueva suspensión hace que la jornada 1, se juegue este miércoles 12 de enero con solo los dos siguientes enfrentamientos:

Guadalupe FC vs Cartaginés / 8:10 pm

Pérez Zeledón vs Grecia: / 8:00 pm

Los otros compromisos suspendidos fueron el Guanacasteca vs Saprissa, Sporting FC vs Alajuelense y Herediano vs Jicaral, todos por casos positivos Covid-19.