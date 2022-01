Montero espera una mejoría de la Tricolor ante México

Redacción – El director técnico de Jicaral, Mauricio «Chunche» Montero, es consciente del irregular nivel de La Sele y por eso señala que se tienen jugadores peligrosos, pero no se sabe a que juega la Tricolor dentro del terreno de juego.

Tras festejar su primer triunfo al mando del club peninsular, Montero se refirió a la actualidad de la Selección Nacional, ya que es una voz autorizada para hablar del cuadro patrio, con el que asistió al Mundial de Italia 1990.

Es por ello, que el «Chunche» señala que han quedado debiendo en línea ofensiva, ya que en todos los duelos eliminatorios no se ha mostrado una buena versión de los atacantes, debido que el único que ha mostrado algo en ofensiva es Joel Campbell.

Para el ídolo de Alajuelense y actual estratega de Jicaral, Luis Fernando Suárez deberá buscar pequeñas sociedades para que se vea una mejoría en La Sele, que este 30 de enero visitará el Estadio Azteca en un duelo crucial.

Mauricio Montero habló en conferencia de prensa y señala que individualmente se ve una selección fortalecida, pero a nivel colectivo no es así, lo cuál le preocupa.

«Eso del ataque queda debiendo la selección, no es solo en el partido contra Panamá, si no que también el duelo ante Honduras y los demás partidos eliminatorios, es una fase de transición rápida, que tiene que hacer el entrenador, buscar esas pequeñas sociedades para que se vea bien y crear opciones a gol, se tiene gol, La Sele tiene jugadores peligrosos, pero no sabemos a que juega.

Es decir si se juega atrás en busca de la contra o si jugamos desde atrás combinado, jugamos directo y si no lo que se ve es la individualidad, ante Panamá fue Joel Campbell, que hizo prácticamente todo y lo demostramos, que individualmente somos muy buenos, pero colectivamente no estamos tan bien, ojalá que se puntee, México no anda nada bien también, anda en una racha negativa y la salvada para ellos, es que no hay público y por eso no estarán presionados para salir a ganar, eso es un poco en contra de Costa Rica», afirmó Montero.