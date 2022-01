Empresas bancarias desean acabar con los mitos

Redacción- Conozca siete mitos sobre las tarjetas de crédito que debe dejar atrás para sacarles provecho y gozar de grandes beneficios.

Las tarjetas de creditos son un arma de doble si no se les da el uso correcto, por lo que las entidades financieras quieren instruir a los costarricenses para que le saquen provecho y gocen de los beneficios que le pueden dar.

Muchos personas se ven beneficiadas con las tarjetas de crédito, pues al utilizarlas de forma correcta muchos logran viajar, hospedarse en hoteles e incluso comprar diferentes cosas sin gastar su dinero.

Esto es posible gracias a los diferentes planes que ofrecen las entidades financieras, por lo que las mismas desean desmentir mitos alrededor de las tarjetas de crédito.

1. La tarjeta es una extensión del salario: NO, es una herramienta para financiar compras en un plazo determinado, con lo que puede acumular millas o en el caso de Davivienda Davipuntos, para ser aprovechados como parte del pago de la misma tarjeta, un servicio o una compra, este es un beneficio que se puede aprovechar en cualquier momento.

2. Es más conveniente tener solo una tarjeta de crédito: NO necesariamente, hay que aprender a estudiar los programas de beneficios o de lealtad, definir cuál le gusta más por las facilidades que ofrece y si las utiliza responsablemente puede potenciar las ventajas sin pagar más.

3. Siempre me van a generar deudas e intereses: NO necesariamente, si sabemos leer los estados de cuenta; trabajar con los plazos, así como fechas de corte y de pago, no tendremos que pagar de más.

4. Las tarjetas van a resolver mis problemas financieros: NO, solamente los instrumentos de ahorro e inversión; el gasto cauteloso y razonable le permitirán tener una salud financiera estable.

5. Todos pueden tener una: NO, previo al otorgamiento de una tarjeta de crédito, las instituciones financieras responsables deben analizar la capacidad de endeudamiento de cada personas.

6. Todas las tarjetas son iguales: NO, todas las tarjetas de crédito funcionan de una manera similar, sin embargo, existen programas de lealtad asociados a las tarjetas y sus beneficios pueden ser muy diferentes, es importante que se informe de esas ventajas adicionales y escoja la que mejor se adapta a su consumo y le provea beneficios más atractivos.

7. No me van a afectar mi récord crediticio: NO le afectan si cumple con sus obligaciones de pago. Pero, como cualquier producto crediticio, se afectará su historial como deudor si hay un incumplimiento y esto puede traer consecuencias al solicitar otro crédito en el Sistema