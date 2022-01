Redacción- La ex-participante de Nace Una Estrella, Priscilla Díaz, anunció su lindo compromiso con su novio mediante sus redes sociales, sin embargo, el día de ayer el youtuber Diego Bravo filtró un video de Díaz besándose con alguien que no es su actual pareja.

El video tuvo demasiados comentarios sobre la tica, algunos mencionaban que podía ser un video viejo, debido a que salía con el pelo corto y actualmente lo tiene más largo, otros la tacharon de infiel.