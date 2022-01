Dely es el único panameño en jugar con el PSG de Francia

Redacción -El recordado ex-jugador panameño, Julio César Dely Valdés, afirma que se tiene que quitar el sombrero cuando se habla del paso de Keylor Navas con el París Saint Germain de Francia, club al que también defendió el canalero.

Dely Valdés actualmente es técnico del Árabe Unido de su país, pero muchos lo recuerdan por su paso por el cuadro parisino, al cuál defendió desde 1995 a 1997, sumando 78 juegos y 27 goles. Además, de ganar una Recopa de Europa en 1996.

Ese currículo habla bien del panameño, que todavía es muy recordado por el PSG, que cada vez el Julio César cumpleaños lo felicitan y rememoran sus goles. Todo eso refleja la huella que dejó Dely en el conjunto francés, que ahora cuenta con un equipo fantástico.

Para el canalero la carrera de Navas es digna de aplaudir, ya que ido de menos a más tras ir evolucionando al pasar por clubes como Albacete, Levante y Real Madrid, donde se consolidó con grandes presentaciones, que lo llevaron a ganar tres Champions.

Ahora está en el PSG, donde a pesar de tener como competencia en el arco al flamante campeón de la Eurocopa como lo es «Gigi» Donnarumma, el tico nunca se ha rendido y se ha ganado el respeto de propios y extraños con su espíritu luchador.

Lea también: Pipo González dice sentirse importante cada vez que un joven de La Liga le pide consejos

Todo eso es resaltado por el panameño, que dice que lo del tico es muy significativo, debido que representa a toda Centroamérica y no solo a Costa Rica.

Julio César Dely Valdés conversó con AMPrensa.com y afirma que Keylor Navas representa a toda el área de forma espectacular con el PSG.

«Me tengo que quitar el sombrero cuando se habla de Keylor Navas en el PSG, como centroamericano orgulloso de la forma por como lo hace, no solo ahora con el París Saint Germain, si no que desde hace varias temporadas con el Real Madrid y todo lo que ha conseguido, creo que ha venido de menos a más, ha ido evolucionando llegó al Real Madrid hasta que se hizo con un puesto y luego era indiscutible.

Ganó todo con el Real Madrid, llegó al PSG, que es un club importante y además, contratan a otro arquero campeón de Europa como Donnarumma, creo que lo de Keylor Navas es muy significativo y hay que reconocer que nos representa a todos los centroamericanos, no solo a Costa Rica (risas). Nos representa de una manera espectacular, yo como panameño y centroamericanos me siento muy feliz y orgulloso, que nos represente de esa forma», afirmó Julio César Dely Valdés a AMPrensa.com.

Sin dudas, que un ex-jugador de los quilates del panameño elogie de gran forma a Keylor Navas refleja la grandeza del arquero costarricense oriundo de Pérez Zeledón.