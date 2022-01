Rodríguez firmó por un año con el Rey de Copas

Redacción – El delantero morado, Francisco «Divino» Rodríguez, dice que al Saprissa solo van los mejores del país, por eso sabe muy bien de la gran responsabilidad que tiene al defender los colores de la institución más grande de Centroamérica.

Rodríguez está con ilusión al tope al tener la oportunidad de jugar con Saprissa, el cuál será su tercer club grande en el país tras sus pasos por Alajuelense y Herediano.

Para el «Divino» estar en el cuadro tibaseño es sinónimo de orgullo, ya que por la institución han pasado jugadores históricos y por eso, tener la oportunidad de lucir el número 9 en su dorsal es algo que lo exige a destacar siempre.

Esa gran responsabilidad que lleva sobre sus hombres motiva a Rodríguez, que deja claro que ahora le tocará a él ser protagonista para así demostrar que su llegada por un año al equipo más ganador del área no es producto de la casualidad.

Francisco Rodríguez ya debutó con Saprissa en los 90 minutos por la vida y fue ahí, donde dejó saber que el plantel liderado por Iñaki Alonso le ha dejado saber que pertenece a la institución y por eso, buscará darle grandes alegrías al saprissismo.

«Al Saprissa vienen solo los mejores jugadores del país, jugadores históricos y no solo por el número, si no que por grandes delanteros que han estado, en este momento me toca a mí ser el protagonista dentro de la cancha y esto muy feliz de tomar ese rol. Vengo con una ilusión diferente en este momento, con ganas de hacer bien las cosas y creo que me han arropado bien y me han hecho sentir en casa, me han hecho sentir que pertenezco aquí y que puedo sumar un granito de arena más a los compañeros y este campeonato va ser importante para el equipo y para mí en lo personal», afirmó Francisco Rodríguez a Deportes Repretel.

Este atacante de 28 años es junto al hondureño Darixon Vuelto y Andy Reyes, los fichajes del Monstruo, que buscará lavarse la cara en el Clausura 2022, luego de perder la Gran Final del certamen anterior.