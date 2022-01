Redacción. El diputado y aspirante a la Presidencia, Eduardo Cruickshank, reveló que en el 2020 cuando el país estaba en la situación más crítica por las protestas contra las

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, varios costarricenses sugirieron –sin éxito- prepararse para asumir la Presidencia y derrocar a Carlos Alvarado.

La consigna de un sector de los manifestantes era romper el orden constitucional y quitar

a Alvarado el poder y por completo, a su equipo de gobierno, para que la conducción del país recayera, de acuerdo con la Constitución Política, en el Presidente de la Asamblea Legislativa.

“Mi respuesta fue siempre un rotundo no. Dije que en esas circunstancias no querría ser

el sucesor en el mando, porque nací, me eduqué y me formé en democracia y creo en la

institucionalidad de este país”, respondió Cruickshank.

Así se narra en el libro “Historia de una Presidencia”, escrito por Eduardo Cruickshank,

que se publicó esta semana en el país.

El libro, de 200 páginas, escrito en primera persona, describe con franqueza los

sentimientos y posiciones que rodearon los temas más álgidos en la discusión

parlamentaria durante el año en que Cruickshank fue presidente del Congreso, entre

mayo del 2020 y abril del 2021.

“Si tuviera que definir cómo fue este año en la Presidencia de la Asamblea Legislativa,

tendría que decir que fue “sumamente complejo”. No hubo un solo mes en que el

Congreso no tuviera que decidir sobre algún tema difícil y conflictivo”, concluye el autor,

tras comentar algunas de las 136 leyes aprobadas y los principales asuntos que hicieron

noticia en ese período.